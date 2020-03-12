FlixBus і українські автостанції підписали меморандум про співпрацю: що він передбачає
Автобусний оператор FlixBus розпочав співпрацю з Всеукраїнською асоціацією автостанцій - сторони, зокрема, співпрацюватимуть щодо точок продажу квитків та зупинок на маршрутах.
Про це повідомляє прес-служба FlixBus.
Зазначається, що меморандум про співпрацю підписали 12 березня у Харкові.
"Сторони узгодили загальні критерії співпраці. Автостанції націлені на співпрацю з FlixBus у двох напрямках – як точки продажу квитків та як зупинки на майбутніх маршрутах Україною, тоді як FlixBus поділиться своїм досвідом та знаннями щодо європейських стандартів подорожей та надасть підтримку в просуванні України у світі та залученні більшої кількості пасажирів до країни", - йдеться у повідомленні.
"Партнерство з українськими автостанціями важливе для нас, тому що для нас найвищим пріорітетом є комфорт пасажирів.
FlixBus завжди намагається зупинятись на головних автостанціях, які грають роль пересадочного вузла - там пасажири можуть пересідати на різні види транспорту, а також трохи відпочити чи купити квитки у касі.
Ми хочемо співпрацювати з українськими автостанціями на основі взаємної вигоди і довіри, і стати їхнім партнером у нових можливостях їхнього розвитку і модернізації", - заявив керуючий директор FlixBus в Україні та Польщі Міхал Леман.
Нагадаємо:
Автобусний оператор FlixBus вперше оголосив про початк рейсів у Африку (Марокко) та анонсував у 2020 році вихід на ринок країн Балтії і розвиток внутрішніх рейсів в окремих країнах, включно з Україною.
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Економічна правда
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