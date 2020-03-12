Коронавірус може знизити обсяги переказів заробітчан — Нацбанк

Національний банк не виключає, що пандемія коронавірусу може знизити обсяги переказів українських трудових мігрантів.

Про це на прес-брифінгу заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

"Ми очікуємо деяке зниження переказів українських трудових мігрантів з-за кордону, але воно буде порівняно меншим, ніж ефект від того, що подорожі з України будуть набагато нижчими, ніж були", - підкреслив він.

За його словами, наразі у НБУ оцінюють вплив коронавірусу на економіку України як досить стриманий.

Нагадаємо:

Хоча поширення коронавірусу у світі поки не мало суттєвого впливу на економічне зростання та інфляцію в Україні, у квітні, найвірогідніше, Нацбанку доведеться переглянути макропрогнози, заявили в НБУ.

Смолій підкреслив, що ризик поширення коронавірусу може у разі реалізації призвести до рецесії світової економіки та значного сповільнення економічної активності в Україні.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 10% річних із 13 березня 2020 року.

Економічна правда