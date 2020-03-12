Коронавірус може знизити обсяги переказів заробітчан — Нацбанк
Національний банк не виключає, що пандемія коронавірусу може знизити обсяги переказів українських трудових мігрантів.
Про це на прес-брифінгу заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
"Ми очікуємо деяке зниження переказів українських трудових мігрантів з-за кордону, але воно буде порівняно меншим, ніж ефект від того, що подорожі з України будуть набагато нижчими, ніж були", - підкреслив він.
За його словами, наразі у НБУ оцінюють вплив коронавірусу на економіку України як досить стриманий.
Нагадаємо:
Хоча поширення коронавірусу у світі поки не мало суттєвого впливу на економічне зростання та інфляцію в Україні, у квітні, найвірогідніше, Нацбанку доведеться переглянути макропрогнози, заявили в НБУ.
Смолій підкреслив, що ризик поширення коронавірусу може у разі реалізації призвести до рецесії світової економіки та значного сповільнення економічної активності в Україні.
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 10% річних із 13 березня 2020 року.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua