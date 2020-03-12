Всі розділи
Укр / Рус

НБУ про можливість позачергового перегляду ставки: Не можемо нічого виключати

Четвер, 12 березня 2020, 15:22
 

У Національному банку допускають позачерговий перегляд облікової ставки.

Про це на прес-брифінгу заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

"В останні дні ви бачили багато прикладів позачергового перегляду ставки. Я не можу нічого виключати. Ситуація дуже динамічна", - підкреслив він.

За словами Сологуба, Нацбанк буде вивчати необхідність цього підходу, але чітких параметрів для таких заходів немає.

"Мандат НБУ - це макроекономічна стабільність", - додав заступник голови НБУ.

Нагадаємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 10% річних із 13 березня 2020 року.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ ставка

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Стало відомо, як будуть знезаражуватися гривні 12 березня 2020, 14:52
НБУ: Банківська система в Україні надліквідна, відтіку депозитів немає 12 березня 2020, 14:37
НБУ у квітні перегляне макропрогноз у зв'язку з коронавірусом — Смолій 12 березня 2020, 14:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!