НБУ про можливість позачергового перегляду ставки: Не можемо нічого виключати
Четвер, 12 березня 2020, 15:22
У Національному банку допускають позачерговий перегляд облікової ставки.
Про це на прес-брифінгу заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
"В останні дні ви бачили багато прикладів позачергового перегляду ставки. Я не можу нічого виключати. Ситуація дуже динамічна", - підкреслив він.
За словами Сологуба, Нацбанк буде вивчати необхідність цього підходу, але чітких параметрів для таких заходів немає.
"Мандат НБУ - це макроекономічна стабільність", - додав заступник голови НБУ.
Нагадаємо:
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 10% річних із 13 березня 2020 року.
Економічна правда
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