НБУ про можливість позачергового перегляду ставки: Не можемо нічого виключати

У Національному банку допускають позачерговий перегляд облікової ставки.

Про це на прес-брифінгу заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

"В останні дні ви бачили багато прикладів позачергового перегляду ставки. Я не можу нічого виключати. Ситуація дуже динамічна", - підкреслив він.

За словами Сологуба, Нацбанк буде вивчати необхідність цього підходу, але чітких параметрів для таких заходів немає.

"Мандат НБУ - це макроекономічна стабільність", - додав заступник голови НБУ.

Нагадаємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 10% річних із 13 березня 2020 року.

Економічна правда