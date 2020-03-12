На житло для військовослужбовців та поліцейських планують витратити 2,4 мільярди гривень 

У державному бюджет України на 2020 рік видатки на будівництво та придбання житла для військовослужбовців та поліцейських збільшено на 316,8 млн гривень або на 16,3% проти минулого року, загалом сума складе 2,4 млрд гривень.

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на розрахунки Мінфіну для РНБО.

Зокрема заплановано виділити 107 млн грн на розрахунки за житло, отримане у лізинг поліцейськими та персоналом служби цивільного захисту, а саме: 80 млн грн для Нацполіції та 27 млн грн для ДСНС.

Крім того, для підвищення ефективності використання виділених із держбюджету коштів на житло для військовослужбовців Міністерством фінансів було запропоновано доручити Міністерству оборони та іншим зацікавленим державним органам втілити ряд заходів:

підготувати зміни до законодавства щодо залучення власних коштів військовослужбовців для отримання постійного житла, у тому числі на умовах пільгового іпотечного кредитування та фінансового лізингу, із поступовою відмовою від надання безоплатного житла;

підготувати зміни до законодавства щодо заборони виведення службового житла у приватну власність;

забезпечити нарощування фонду службового житла зі зменшенням частки постійного житла у межах коштів, що виділяються з держбюджету на будівництво та придбання житла для військовослужбовців;

провести інвентаризацію квартирної черги з метою недопущення неправомірного отримання житла військовослужбовцями;

завершити будівництво житла, розпочатого у минулі роки;

активізувати роботу щодо будівництва житла на землях оборони, зокрема, за рахунок збільшення обсягу залучених інвестиційних коштів.

Нагадаємо, у кінці минулого року заступник міністра оборони Олексій Марценюк прозвітував про перші втілені кроки реформи забезпечення житлом.

Зокрема, про переведення обліку житла і процесів його видачі в електронну централізовану форму та публікації квартирних списків онлайн. На наступному етапі квартирна черга має бути замінена на депозитно-монетарну програму.

На сьогодні в черзі Міноборони на постійне житло перебуває 47 тисяч військовослужбовців.

Економічна правда