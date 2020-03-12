Україна наростила імпорт дизельного пального з Росії на 40% - ЗМІ

Поставки російського дизельного пального в Україну в лютому збільшилися на 40% в порівнянні з січнем і дозволили частково компенсувати зниження імпорту з Білорусі.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані власного дослідження.

У лютневому балансі українського ринку російське пальне зайняло 45%, що відповідає частці, яку російські виробники мали до введення спецмита на поставки по трубопроводу "ПрикарпатЗахідтранс".

Баланс українського ринку ДП в лютому 2020 року становив 448,4 тис тонн. Це на 3% (на 12,7 тис тонн) більше ніж у лютому 2019 року і на 25% (на 90 тис тонн) більше, ніж у січні 2020 року.

Українські НПЗ в лютневому балансі зайняли близько 14% (64 тис тонн), імпорт - 86% (384 тис тонн).

З Росії в лютому було імпортовано 200,8 тис тонн, що на 58,6 тис тонн більше, ніж у січні (142,5 тис тонн).

Основний приріст припав на канал поставок через трубопровідний термінал в Гомелі (Білорусь), з якого відвантаження в Україну в лютому збільшилися до 118 тис тонн з 75 тис тонн в січні.

Повідомляється, що зростання імпорту з Росії дозволило компенсувати більшу частину "випавших" з балансу обсягів білоруського пального.