Україна входить у світову кризу набагато міцнішою, ніж у 2008-му році — прем’єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україна входить у фінансово-економічну кризу набагато міцнішою, ніж це було під час кризи в 2008-му році.

Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

"Фактично ми стоїмо на порозі, а в деяких країнах це вже початок фінансової-економічної кризи.

Україна зараз в цю кризу світову входить набагато міцнішою, ніж це було в 2008-му році.

У нас, як ніколи велика ліквідність в банках, високі золотовалютні запаси, в нас є запас по бюджетному курсу, який запланований. У нас доволі позитивний діалог з МВФ.

Позитивна є оцінка експортерів стосовно додаткових можливостей, які відкриваються для них.

І ще є ряд факторів, які з одної сторони кризові, а з іншої сторони - можливості для наших виробників", - повідомляє Шмигаль.

Прем’єр заявив, що уряд готовий зустріти дві кризи - економічну та вірусну.



"Поки що, я не буду втішати, і казати, що від кризи ми виграємо ... але зустріти фінансову кризу ми готові, так само як готові зустріти кризу пов’язану з вірусом", - резюмує очільник уряду.

Економічна правда