У столичному метрополітені розповіли, як їздять поїзди після оголошення карантину

"Щонайменше двічі на день обробка з дезінфікуючими засобами поверхонь на станції (підлога, поручні, касові вікна, дверні ручки тощо)", - заявили у метрополітені.

Крім цього, дезінфікують рухомий склад перед тим, як він виїжджає на лінію.

Нагадаємо:

Аеропорт "Бориспіль" закупить оптичні системи оцінки інфрачервоного випромінювання для попереднього контролю стану здоров’я пасажирів, які прилітають з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом.

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

На засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Згідно із повідомленням Верховної Ради, карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП — із 219 залишаться 49.