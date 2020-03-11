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У столичному метрополітені розповіли, як їздять поїзди після оголошення карантину

Середа, 11 березня 2020, 15:57
 

Після оголошення обмежень у Києві у зв'язку із загрозою поширення коронавірусву поїзди у Київському метрополітені їздять за звичайним графіком.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Зазначається, що дезінфекція у метро проводиться з кінця січня в посиленому режимі.

"Щонайменше двічі на день обробка з дезінфікуючими засобами поверхонь на станції (підлога, поручні, касові вікна, дверні ручки тощо)", - заявили у метрополітені.

Крім цього, дезінфікують рухомий склад перед тим, як він виїжджає на лінію.

Нагадаємо:

Аеропорт "Бориспіль" закупить оптичні системи оцінки інфрачервоного випромінювання для попереднього контролю стану здоров’я пасажирів, які прилітають з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом.

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

На засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання  для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Згідно із повідомленням Верховної Ради, карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП — із 219 залишаться 49.

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метрополітен Київ коронавірус

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