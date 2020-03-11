В "Укроборонпромі" розповіли про можливі збитки через коронавірус

Підприємства "Укроборонпрому" можуть понести збитки у зв'язку із економічною кризою у світі, викликаною коронавірусом.

Про це на брифінгу заявив гендиректор державного концерну Айварас Абромавичус, передає "Укрінформ".

"До подій з коронавірусом у нас була непогана тенденція. Ми очікували прибуток в цьому році на 30 відсотків", - сказав Абромавичус.

За його словами, у цьому контексті зараз у "Антонова" не виникають проблеми - літаки "Антонова" у рік здійснювали нестандартні перевезення вантажів на 200 млн доларів.

Проте зараз уже йдуть коригування польотів через коронавірус.

Крім цього, за словами Абромавичуса, уже скасовані міжнародні виставки в Катарі і Малайзії, де повинен бути присутнім "Укроборонпром".

Гендиректор держконцерну зазначив, що зараз підприємство коригує роботу своїх співробітників і розглядає можливість працювати їм з дому.