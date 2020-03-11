Жінки-ФОПи в українському ІТ: 25% – з Києва, майже 60% – програмістки
У 2019-му порівняно із 2017-м жінок-ФОПів у ІТ стало більше на 62%, при цьому загальна кількість підприємців, що займаються інформаційними технологіями, за цей період зросла на 47%.
Про це повідомляє дослідження Youcontrol.
Порівняно із 2018-м роком 2019-го так само кількість жінок-ФОПів у ІТ росла швидше, ніж загальний показник (+24% жінок на противагу +19% загалом).
Найбільше жінок-ФОПів з ІТ зосередилося в Києві (25%). Також значне жіноче ІТ-представництво мають Харків, Дніпро, Львів та Одеса.
Водночас у 2019 році порівняно із 2018 найбільший приріст фізосіб-підприємців жіночої статі відбувся у Західній України:
- 43% у Волинській;
- 41% в Івано-Франківській;
- 32% у Тернопільській;
- 31% у Хмельницькій.
У Києві та Харківській області їхня кількість збільшилася на 24%, у Львівській – на 28%, а в Дніпропетровській області – всього на 20%. Найслабкіший приріст за цим показником був у Миколаївщини (лише 9%). У анексованому Криму та Севастополі, як окремій адмінодиниці, згідно з реєстрами, було падіння кількості жінок-ФОПів у ІТ (приблизно на 2%).
Найбільше жінок-ФОПів з ІТ працює за напрямком "Комп’ютерне програмування". Їх 2019 року виявилося майже 60%. Найменше - з видом діяльності "Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням". Таких всього 0,4% від загальних 44,3 тис.
Як найбільша чисельність, так і найбільший приріст був у категорії "Комп’ютерне програмування". 2019 року порівняно з 2018-м вона "розширилася" майже на 27%.
На другому місці за збільшенням кількості жінок-ФОПів був вид діяльності "Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність" (плюс 23%), а на третьому – "Видання іншого програмного забезпечення" (плюс 22%).
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