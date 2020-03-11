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Жінки-ФОПи в українському ІТ: 25% – з Києва, майже 60% – програмістки

Середа, 11 березня 2020, 13:00

У 2019-му порівняно із 2017-м жінок-ФОПів у ІТ стало більше на 62%, при цьому загальна кількість підприємців, що займаються інформаційними технологіями, за цей період зросла на 47%. 

Про це повідомляє дослідження Youcontrol.

Порівняно із 2018-м роком 2019-го так само кількість жінок-ФОПів у ІТ росла швидше, ніж загальний показник (+24% жінок на противагу +19% загалом). 

 

Найбільше жінок-ФОПів з ІТ зосередилося в Києві (25%). Також значне жіноче ІТ-представництво мають Харків, Дніпро, Львів та Одеса. 

Водночас у 2019 році порівняно із 2018 найбільший приріст фізосіб-підприємців жіночої статі відбувся у Західній України: 

  • 43% у Волинській;
  • 41% в Івано-Франківській;
  • 32% у Тернопільській;
  • 31% у Хмельницькій.

У Києві та Харківській області їхня кількість збільшилася на 24%, у Львівській  – на 28%, а в Дніпропетровській області – всього на 20%. Найслабкіший приріст за цим показником був у Миколаївщини (лише 9%). У анексованому Криму та Севастополі, як окремій адмінодиниці, згідно з реєстрами, було падіння кількості жінок-ФОПів у ІТ (приблизно на 2%). 

 

Найбільше жінок-ФОПів з ІТ працює за напрямком "Комп’ютерне програмування". Їх 2019 року виявилося майже 60%. Найменше - з видом діяльності "Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням". Таких всього 0,4% від загальних 44,3 тис.

Як найбільша чисельність, так і найбільший приріст був у категорії "Комп’ютерне програмування". 2019 року порівняно з 2018-м вона "розширилася" майже на 27%.

На другому місці за збільшенням кількості жінок-ФОПів був вид діяльності "Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність" (плюс 23%), а на третьому – "Видання іншого програмного забезпечення" (плюс 22%). 

 

YouControl — аналітична система на основі відкритих даних, що з понад 60 джерел формує повне досьє на кожну компанію України, відстежує зміни та візуалізує зв’язки. 



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