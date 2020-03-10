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Німеччина виділить мільярд євро для боротьби з коронавірусом

Вівторок, 10 березня 2020, 19:20
 

Парламент Німеччини планує затвердити пропозицію уряду про виділення 1 мільярда євро  додаткових коштів для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє DPA.

"Ми забезпечимо додаткові бюджетні ресурси у розмірі до 1 мільярда євро", - заявив представник правлячої партії ХДС Ральф Брінкгаус.

Кошти призначені, зокрема, для підтримки досліджень. "Міністр охорони здоров'я та органи охорони здоров'я отримають усі необхідні ресурси для подолання коронавірусної кризи", - додав він.

Німеччина є однією з країн, які найбільше постраждали від спалаху коронавірусу в Європі у країні зафіксовано понад 1200 випадків захворювання та дві смерті пацієнтів.

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан закликав громадян менше подорожувати та уникати масових заходів, щоб уповільнити швидкість розповсюдження в країні.

Європейська правда

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