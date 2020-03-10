Єврокомісія призупинить правило "рейсів-привидів", щоб допомогти авіакомпаніям

Європейська комісія 10 берещзня прийняла рішення призупинити правила, які зобов'язують авіакомпанії виконувати порожні "рейси-привиди", щоб пом’якшити вплив спалаху коронавірусу на економіку і діяльність авіакомпаній.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Авіакомпаніям виділяються слоти в аеропорту - час, коли вони можуть приземлятися та вилітати, - але вони ризикують їх втратити, якщо протягом календарного року не дотримуватимуться принаймні 80% виконаних рейсів.

Хоча спалах вірусу обмежив плани подорожей і призвів до масових скасувань рейсів через поширення коронавірусу, перевізникам все одно доводиться підіймати літаки в небо, щоб зберегти бізнес-план наступного року.

Ці правила вже призупинялися в минулому: після терактів 11 вересня, під час епідемії SARS та в певні моменти фінансової кризи 2008 року.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила журналістам, що "в авіації спалах має великий вплив на європейську та міжнародну промисловість".

"Комісія дуже швидко запропонує законодавство, оскільки ми хочемо полегшити авіалініям експлуатацію слотів", - додала вона

За її словами, це буде лише тимчасовий захід і він допоможе як промисловості, так і навколишньому середовищу, оскільки припинить виконання "рейсів-привидів".

Як відомо, через введення карантину в Італії багато європейських авіакомпаній частково або повністю призупинили виконання рейсів в цю країну, в тому числі найбільші європейські перевізники Ryanair та British Airways.

Європейська правда