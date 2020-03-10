Організатори переносять 3 великі економічні форуми в Україні через коронавірус

Через швидке поширення коронавірусу організатори трьох великих економічних форумів в Україні переносять їхнє проведення на осінь.

Про перенесення на осінь iForum повідомив у Facebook президент холдингу Internet Invest Group, інтернет-компаній Imena.ua і Mirohost Олександр Ольшанський.

"Усвідомлюючи відповідальність за безпеку учасників, ми переносимо iForum на осінь.

Епідемія коронавірусу - не жарт. Я вважаю, що пік в Україні припаде на кінець квітня - травень. Думаю, за літо все вляжеться і ми зможемо восени провести форум", - написав він.

iForum мав пройти 20 травня 2020 року.



Організатори міжнародного економічного форуму Dnipro Economic Forum також вирішили перенести заходи, передає "Інтерфакс-Україна".



"Команда Dnipro Economic Forum ухвалила рішення перенести дату проведення DEF'2020 International Space and IT Days in Dnipro у зв'язку з ситуацією, що склалася в світі з розповсюдженням коронавірусу та великою кількістю зареєстрованих іноземних учасників.

Ми відповідально ставимося до безпеки учасників заходу і змушені ухвалити таке рішення", - йдеться у повідомленні на сайті форуму.

Зазначається, що нові дати форуму анонсують найближчим часом. У форумі мали взяти участь понад 700 бізнесменів, державних діячів і економічних експертів із 20 країн світу.



Крім цього, інвесткомпанія Dragon Capital, організатор 16-ї Annual Ukraine Investor Conference, також перенесла захід, раніше анонсований на 19-20 березня 2020 року в Києві, попередньо на осінь.