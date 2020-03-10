"Укрпошта" почала вручати посилки за посвідченням водія у додатку "Дія"

"Укрпошта" почала у тестовому режимі вручати відправлення за електронним посвідченням водія у додатку "Дія".

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"Поки що це правило працює виключно для внутрішніх відправлень з післяплатою на суму до 15 000 грн (Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox). Для отримання інших видів поштових відправлень необхідно мати з собою оригінал документа, що посвідчує особу", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Мобільний додаток Дія скачали вже більше 1,7 мільйона разів, електронні права отримали понад 750 тисяч водіїв.

Економічна правда