"Укрпошта" почала вручати посилки за посвідченням водія у додатку "Дія"
Вівторок, 10 березня 2020, 16:37
"Укрпошта" почала у тестовому режимі вручати відправлення за електронним посвідченням водія у додатку "Дія".
Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.
"Поки що це правило працює виключно для внутрішніх відправлень з післяплатою на суму до 15 000 грн (Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox). Для отримання інших видів поштових відправлень необхідно мати з собою оригінал документа, що посвідчує особу", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо:
Мобільний додаток Дія скачали вже більше 1,7 мільйона разів, електронні права отримали понад 750 тисяч водіїв.
Економічна правда
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