Кіберспорт в 2020: півмільйонна аудиторія і більше 1 мільярда доходів

За прогнозом, доходи кіберспорту у 2020 році досягнуть 1,1 мільярда доларів, аудиторія кіберспортивних змагань виросте до 495 мільйонів чоловік.

Про це йдеться в звіті аналітичної фірми Newzoo.

Найбільшим ринком по доходах у 2020 році буде Китай - 385,1 млн дол і Північна Америка - 252,8 млн дол.

Темпи зростання кіберспортівної економіки складуть 15,7% в рік. Основну частину (74,8%) доходів - 822,4 млн дол принесуть продаж медійних прав і спонсорство. Це на 17,2% більше, ніж в 2019 році.

Витрати користувачів на квитки і супутні товари складуть 121,7 млн дол, 116,3 принесуть інвестиції видавців ігор в кіберспорт.

В кінці 2020 року про кіберспорт знатимуть 2 млрд людей - на 200 млн більше, ніж в 2019 році.

У 2019 було проведено 885 основних киберспортивних подій. Сукупно вони принесли 56,3 млн дол від продажу квитків, тоді як в 2018 році було 54,7 млн дол. Загальний призовий фонд в 2019 році досяг 167,4 млн дол (в 2018 - 150,8 млн дол).

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