У пенсійному фонді назвали середній розмір пенсії

Середній розмір пенсії в Україні на 1 січня 2020 року становить 3082,98 гривні.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

За даними Фонду, 75,4% всіх пенсій становили пенсії за віком, середній розмір такої пенсії – 3064 грн.

12,8% пенсіонерів отримують пенсії з інвалідності (середня – 2641 грн), 5,7% – у зв'язку з втратою годувальника (середній розмір – 2916 грн).

Пенсії за вислугу років займають 5,4% від загальної кількості призначених пенсій з найбільшим середнім розміром – 4500 грн, соціальні – 0,7% (1644 грн).

Загалом в Україні налічується 11,3 млн пенсіонерів, з них 2,6 млн – це працюючі пенсіонери.

Нагадуємо:

Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Галина Третьякова: Підвищення пенсійного віку неминуче

Економічна правда