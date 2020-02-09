У пенсійному фонді назвали середній розмір пенсії
Середній розмір пенсії в Україні на 1 січня 2020 року становить 3082,98 гривні.
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.
За даними Фонду, 75,4% всіх пенсій становили пенсії за віком, середній розмір такої пенсії – 3064 грн.
12,8% пенсіонерів отримують пенсії з інвалідності (середня – 2641 грн), 5,7% – у зв'язку з втратою годувальника (середній розмір – 2916 грн).
Пенсії за вислугу років займають 5,4% від загальної кількості призначених пенсій з найбільшим середнім розміром – 4500 грн, соціальні – 0,7% (1644 грн).
Загалом в Україні налічується 11,3 млн пенсіонерів, з них 2,6 млн – це працюючі пенсіонери.
Нагадуємо:
Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.
Читайте детальніше в інтерв'ю: Галина Третьякова: Підвищення пенсійного віку неминуче
Економічна правда
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