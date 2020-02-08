Автофіксація порушень на дорогах Києва буде встановлена за приватні кошти

Київрада проголосувала за впровадження в столиці автоматичної системи фіксації порушень ПДР за рахунок приватних компаній.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на КМДА.

За словами директора Департаменту економіки та інвестицій Наталії Мельник, в Києві через рік-два може з'явитися сучасний інструмент, що дозволить поліпшити ситуацію з безпекою на дорогах.

"І на це не буде витрачено жодної копійки коштів з місцевого бюджету, оскільки державно-приватне партнерство передбачає фінансування даного проекту за рахунок капіталу інвестора", - повідомила чиновниця.

Відзначається, що на момент подачі ініціативи вартість проекту склала близько 24 млн доларів.

Як уточнює Мельник, гроші інвесторам будуть відшкодовувати вже після того, як система почне працювати і показувати результати.

Попередньо система буде включати апаратний комплекс відеофіксації порушень ПДР, центр обробки, зберігання, а також систему передачі даних в автоматичному режимі.

Всі зафіксовані порушення ПДР будуть передаватися в дата-центр і опрацьовуватися інспекторами Національної поліції.