Активи Курченка по "Металісту" передадуть держпідприємству "Харків-Арена"

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер підписав розпорядження про створення держпідприємства "Харків-Арена", якому буде передано в управління конфісковані в олігарха-утікача Сергія Курченка активи ФК "Металіст".

Про це йдеться в розпорядженні Кучера, розміщеному на офіційному сайті ХОДА.

"Діяльність підприємства спрямована на організацію та проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих і культурно-масових заходів, надання послуг, пов'язаних із фізкультурно-оздоровчою та спортивними сферами, створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом", - ідеться в статуті ДП "Харків-Арена".

Предметом діяльності підприємства є організація діяльності спортивних клубів, надання послуг бронювання та пов'язаних із туристичними послугами, забезпечення функціонування спортивних споруд, організація і проведення спортивних змагань різного рівня.

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Створення умов для забезпечення навчально-тренувального процесу спортсменів, організація і проведення спортивних, культурно-масових і концертно-видовищних заходів, проведення торгових ярмарків, журналістська та PR-діяльність тощо.

Статутний капітал становить 1 тис. грн.

Нагадуємо:

5 січня приміщення на території обласного спорткомплексу "Металіст" у Харкові та тренувальну базу у с.Високий, конфісковані у бізнесмена-втікача Сергія Курченка, повернули у власність держави.

За розпорядженням Кабінету міністрів України від 11 квітня 2018 р. майнові комплекси, конфісковані у ПАТ "Футбольний клуб "Металіст", ТОВ "Металіст Холдинг" і "Металіст арена", передавалися до сфери управління Харківської обласної державної адміністрації.

Наприкінці 2019 р. голова ОДА Олексій Кучер повідомив, що частина приміщень стадіону "Металіст", частина дитячої футбольної академії "Металіста", тренувальна база у с.Високому та інші об'єкти, конфісковані у Курченка, не було прийнято в управління Харківської ОДА.

За словами Кучера, фактично цим майном користувалися треті особи.

Олігарха Сергія Курченко називали "гаманцем Януковича". Він з'явився в інформаційному просторі наприкінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК".



Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців і журналістів, зокрема, про розкрадання майна держпідприємства "Укргазвидобування", організації схеми незаконного ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів.



Курченко підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, його оголошено в розшук.



Журналісти знайшли документи, що викривають схеми Курченка для ухилення від оподаткування. Внаслідок цих схем Україна, за їхніми даними, втратила $1 млрд доходу.