"Чистка" в УЗ: одіозного керівника Південно-західної залізниці відправили у "нескінченне відрядження"

Бевз під час робочої поїздки до Козятина

Новий керівник "Укрзалізниці" Желько Марчек хоче відсунути від керування регіональною філією УЗ "Південно-західна залізниця" її керівника Григорія Бевза.

Про це ЕП стало відомо від співрозмовників в державній компанії.

"Новий керівник УЗ хоче звільнити Бевза, але той добровільно не йде. Тому його не місяць відправили у відрядження в Стрий. А потім його, скоріше за все ще на місяць відправлять, аби він не зміг нічого робити", — розповів ЕП один із співрозмовників.

Відповідно до наказу Мінфіну щодо Інструкцій про службові відрядження, строк відрядження не може перевищувати 30 календарних днів. "Тобто, Бевза чекатиме нове відрядження після його повернення зі Стрия", — пояснює він.

За словами іншого джерела ЕП, Бевза відправили у місячне відрядження на Стрийський вагоноремонтний завод "вирішувати виробничі питання".

Григорій Бевз очолив Південно-західну залізницю влітку 2017 року.

Під час роботи на посаді він продовжував залишатися співвласником, до жовтня 2016-го року — керівником, ТОВ "Дослідно-механічний завод "Карпати", яке займається виготовленням вагонів.

Згодом в 2018-му році він був звільнений за власним бажанням. Як повідомлялось в УЗ, з ним були проведені всі розрахунки і претензії до державної компанії Бевз не мав.

Однак у день звільнення Бевз відкликав свою заяву і оскаржив звільнення у судовому порядку. Згодом Вінницький апеляційний суд поновив його на посаді.

Як пише видання "Залізниця без корупцїі", Бевз навіть через півроку роботи на посаді не подав електронну декларацію про майно і доходи.