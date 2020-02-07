"Нафтогаз": попит на газ скоротився на 7% — через теплу погоду
За даними "Укртрансгазу", у 2019 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2018 зменшилось на 7% - з 32,3 млрд кубометрів до 29,8 млрд кубометрів.
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
"Нафтогаз" поставив близько 15,4 млрд куб. м природного газу на виконання спецобов’язків за ПСО. З них близько 8 млрд куб. м отримали газопостачальні компанії (приватні газзбути та ГПК "Нафтогаз України") для покриття потреб населення", - йдеться у повідомленні.
У "Нафтогазі" підкреслюють, що суттєве скорочення попиту пояснюється в першу чергу теплішою погодою в зимові місяці 2019 року порівняно з 2018 роком.
Водночас газу для потреб опалення спожили на 44% більше за рік.
"Це пояснюється переходом кількох виробників тепла на використання газу замість вугілля та альтернативних джерел енергії у 2019 році", - пояснили в компанії.
Нагадаємо:
У 2019 році видобуток газу в Україні зменшився на 1,4%, а видобуток нафти збільшився на 5,7%.
Економічна правда
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