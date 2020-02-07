"Нафтогаз": попит на газ скоротився на 7% — через теплу погоду

За даними "Укртрансгазу", у 2019 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2018 зменшилось на 7% - з 32,3 млрд кубометрів до 29,8 млрд кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Нафтогаз" поставив близько 15,4 млрд куб. м природного газу на виконання спецобов’язків за ПСО. З них близько 8 млрд куб. м отримали газопостачальні компанії (приватні газзбути та ГПК "Нафтогаз України") для покриття потреб населення", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" підкреслюють, що суттєве скорочення попиту пояснюється в першу чергу теплішою погодою в зимові місяці 2019 року порівняно з 2018 роком.