Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін хоче наблизити жіночі зарплати до чоловічих

П'ятниця, 7 лютого 2020, 15:49
 

Кабінет міністрів планує до 2025 року збільшити співвідношення середньої зарплати жінок і чоловіків до 83% і до 85% - в 2030-м, тоді як в 2015-му цей показник був на рівні 74,9%.

Про це повідомляється в Концепції реалізації держполітики розвитку соціально відповідального бізнесу до 2030 року.

Приріст прямих іноземних інвестиції до 2025 року повинен досягти 16 млрд, дол а в 2030-м -  17,5 млрд дол, йдеться в концепції.

Концепція направлена на забезпечення захисту прав людини, зайнятості населення, охорони навколишнього природного середовища, розкриття інформації щодо діяльності суб’єктів господарської діяльності, боротьби з доходами, одержаними злочинним шляхом, захисту інтересів споживача, розвитку науки і техніки, захисту конкуренції та прозорості оподаткування. 

Вона має підвищити рівня залученості бізнесу до реалізації соціальних проектів та необхідність визначення принципів і напрямів державної політики у сфері розвитку соціально відповідального бізнесу.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін працює над об'єднанням двох платіжок за газ — прем'єр 7 лютого 2020, 12:32
Гончарук каже, що уряд розібрався із "зоопарком" мегапремій для міністрів 7 лютого 2020, 12:14
Кабмін планує закрити збиткові держшахти, шахтарям знайдуть нову роботу — Гончарук 7 лютого 2020, 11:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!