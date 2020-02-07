Кабмін хоче наблизити жіночі зарплати до чоловічих

Кабінет міністрів планує до 2025 року збільшити співвідношення середньої зарплати жінок і чоловіків до 83% і до 85% - в 2030-м, тоді як в 2015-му цей показник був на рівні 74,9%.

Про це повідомляється в Концепції реалізації держполітики розвитку соціально відповідального бізнесу до 2030 року.

Приріст прямих іноземних інвестиції до 2025 року повинен досягти 16 млрд, дол а в 2030-м - 17,5 млрд дол, йдеться в концепції.

Концепція направлена на забезпечення захисту прав людини, зайнятості населення, охорони навколишнього природного середовища, розкриття інформації щодо діяльності суб’єктів господарської діяльності, боротьби з доходами, одержаними злочинним шляхом, захисту інтересів споживача, розвитку науки і техніки, захисту конкуренції та прозорості оподаткування.

Вона має підвищити рівня залученості бізнесу до реалізації соціальних проектів та необхідність визначення принципів і напрямів державної політики у сфері розвитку соціально відповідального бізнесу.

Економічна правда