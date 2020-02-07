Apple оштрафували у Франції на 25 мільйонів євро через уповільнення iPhone

Французьке управління із захисту прав споживачів оштрафувало компанію Apple на 25 мільйонів євро за те, що виробник не повідомив споживачів, що оновлення операційної системи iPhone уповільнить роботу пристрою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Коли споживачі не змогли повернутися до старішої версії своєї операційної системи, багато з них були змушені замінити акумулятори і навіть придбати новий телефон", - сказав генеральний директор управління.

Справу проти Apple розглядали після скарги неурядової організації, яка заявила, що компанія навмисно створює оновлення, через які телефони працюють повільніше, щоб змушувати споживачів купувати нові.

Розслідування не знайшло доказів "навмисних дій в юридичному розумінні цього терміна", повідомив чиновник міністерства економіки.

Але споживачі не були поінформовані про те, що їхні телефони можуть бути уповільнені оновленням iOS, тому Apple була визнана винною у введенні в оману.

"Штраф Apple в розмірі 25 мільйонів євро справедливо нагадує компаніям про їх відповідальність продавати безпечну та стійку продукцію споживачам", - сказала Агнес Паньє-Рунахер, молодший міністр міністерства економіки.

Прес-секретар Apple зазначив, що "нашою метою було завжди створювати безпечні продукти, які оцінюються нашими клієнтами, і забезпечення того, щоб iPhone прослужив якомога довше, є частиною цього. Ми задоволені результатами розслідування".

Європейська правда