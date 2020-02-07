Мінекоенерго очікує від "Укренерго" оновленого енергобалансу з мінімальним імпортом електроенергії з РФ

Мінекоенерго очікує, що оператор системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго" найближчим часом подасть оновлений прогнозний баланс об'єднаної енергосистеми України, який, зокрема, міститиме зведені до мінімуму обсяги імпорту електроенергії з РФ та Білорусі.

Про це заявив голова міністерства Олексій Оржель під час спільного з президентом Володимиром Зеленським відвідування шахти "Межирічанська" у Львіській області в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Позиція міністерства з питання імпорту електроенергії з РФ і Білорусі відома. Є лист, де ми просимо заблокувати імпорт електричної енергії. Є чітка позиція з цього питання. Новий баланс наразі готується. Була в 20 числах січня нарада.

Системний оператор "Укренерго" найближчим часом повинен подати баланс, в якому буде до мінімуму - тільки в рамках операційної безпеки - зведена можливість імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі", - підкреслив Оржель.

Ми максимально зараз завантажуємо наших власних виробників", - додав він.

У затверджений у листопаді 2019 року прогнозний баланс на 2020 рік Мінекоенерго заклало зростання імпорту електроенергії у 2,8 раза - до 4,14 млрд кВт-год проти очікуваних на той момент 1,488 млрд кВт-год імпорту за підсумками 2019 року.

Водночас, за даними "Укренерго", фактичні показники імпорту електроенергії з моменту запуску у липні 2019 року нової моделі енергоринку становили 2,698 млрд кВт-год електроенергії. З Білорусі імпортували 851,2 млн ​​кВт-год (31,5% від загального обсягу імпорту), з Росії - 286,2 млн кВт-год (10,6%).