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Між Києвом і білоруським Мозирем можуть запустити туристичний теплохід

П'ятниця, 7 лютого 2020, 10:45
 

Наприкінці квітня планується запустити туристичний водний маршрут з Києва до білоруського Мозира по Дніпру і Прип'яті.

Про це повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури.

"Йде активна робота з організації туристичного маршруту водним транспортом Київ – Мозир – Київ з використанням судна "Світанок", яке належить ДП "Адміністрація річкових портів". Готовність судна до виходу в рейс планується на кінець квітня 2020 року", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що проєкт з відновлення міжнародного річкового шляху Е-40 з України в Білорусь вийшов на стадію практичної реалізації.

"Роботи по черпання та доведення судноплавних глибин до необхідного рівня, а також інші заходи планується почати з відкриттям навігації", – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Криклій також повідомив, що на 2020 рік українською стороною заплановано розширення зони Річкової інформаційної служби від м. Вишгород до кордону з Республікою Білорусь. До кінця 2021 року передбачені заходи щодо забезпечення радіозв'язку в діапазоні морської рухомої служби.

Білоруський Мозир знаходиться на березі річки Прип'ять приблизно в 120 км від місця її впадіння в Дніпро.

Економічна правда

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Білорусь Дніпро Київ інфраструктура туризм

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