Українські банки в 2019 році закрили 500 відділень
П'ятниця, 7 лютого 2020, 09:00
Українські банки в 2019 році скоротили кількість структурних підрозділів на 6% або на 507 відділень – до 8 тисяч.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
За даними НБУ, Ощадбанк закрив 303 відділення, Приватбанк – 93, Промінвестбанк – 55.
Станом на 1 січня 2020 року Ощадбанк залишається лідером за кількістю підрозділів – 2,327 тисячі, Приватбанк посідає друге місце – 1,928 тисячі відділень.
Великі мережі підрозділів також мають Райффайзен банк Аваль (496) і Укрсиббанк (284).
У 2019 найбільше збільшення мережі підрозділів показав ПУМБ, який відкрив 28 відділень.
Економічна правда
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