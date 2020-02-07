Українські банки в 2019 році закрили 500 відділень

Українські банки в 2019 році скоротили кількість структурних підрозділів на 6% або на 507 відділень – до 8 тисяч.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

За даними НБУ, Ощадбанк закрив 303 відділення, Приватбанк – 93, Промінвестбанк – 55.

Станом на 1 січня 2020 року Ощадбанк залишається лідером за кількістю підрозділів – 2,327 тисячі, Приватбанк посідає друге місце – 1,928 тисячі відділень.

Великі мережі підрозділів також мають Райффайзен банк Аваль (496) і Укрсиббанк (284).

У 2019 найбільше збільшення мережі підрозділів показав ПУМБ, який відкрив 28 відділень.

Економічна правда