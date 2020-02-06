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Продажі електромобілів зросли на третину – асоціація

Четвер, 6 лютого 2020, 16:30
 

У січні 2020 року українці купили 487 легкових електромобілів - це на третину більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Але таке зростання було забезпечене за рахунок збільшення реєстрацій автомобілів, що були в експлуатації (+ 37%), в той час як попит на нові електромобілі трохи знизився (-5%)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частка нових авто на січневому ринку легкових електромобілів становила 6% проти 8% у 2019 році.

"Обсягоутворюючою моделлю на ринку електрокарів продовжує залишатися Nissan Leaf. У січні 216 "ліфів" отримали українські номери", - підкреслили в Асоціації.

У топ-5 одразу 3 моделі Tesla: Model S - 58 шт., Model 3 - 41 шт. і Model X - 34 шт.

На п'ятому місці - Chevrolet Bolt (32 авто).

Нагадаємо:

За 10 місяців 2019 року українці купили та поставили на облік 6247 електромобілів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на легкові електромобілі зріс на 47%.

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