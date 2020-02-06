Продажі електромобілів зросли на третину – асоціація

У січні 2020 року українці купили 487 легкових електромобілів - це на третину більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Але таке зростання було забезпечене за рахунок збільшення реєстрацій автомобілів, що були в експлуатації (+ 37%), в той час як попит на нові електромобілі трохи знизився (-5%)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частка нових авто на січневому ринку легкових електромобілів становила 6% проти 8% у 2019 році.