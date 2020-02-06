Blablacar буде продавати квитки на автобуси

Українська платформа карпулінгового сервісу BlaBlaCar запустила функцію купівлі квитків на автобуси, яку забезпечує автобусний перевізник Busfor.

Про це повідомляє прес-служба BlaBlaCar, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, на тестовому етапі автобусні поїздки з'являться у невеликої кількості користувачів платформи, а потім будуть доступні для всіх користувачів.

Пасажири зможуть прямо на BlaBlaCar купувати квитки на автобус у тисяч регулярних перевізників у всій Україні завдяки технологіям Busfor.

"Купуючи автобусні квитки онлайн, користувачі BlaBlaCar отримають додаткові переваги.

Наприклад, зможуть заздалегідь обирати посадкові місця в автобусі онлайн і купувати квитки. Більше не потрібно зайвий раз приїжджати до каси автовокзалу.

Надійність купівлі квитка забезпечується за рахунок прямого підключення BlaBlaCar до системи продажів автобусних квитків Busfor", - йдеться в прес-релізі.

При цьому, як зазначають у "BlaBlaCar Україна", для класичних поїздок з попутниками все залишається, як і раніше.

Очікується, що інтеграція транспортних рішень (карпулінгу та автобусів) приверне на платформу більше користувачів.

"Автобусні перевезення - один із найдоступніших і гнучких видів транспорту в Україні. Однак галузь та її основні гравці - перевізники та автобусні станції - потребують збільшення пасажиропотоку, насамперед за рахунок залучення молодої та активної аудиторії.

Доступ до багатомільйонної активної клієнтської бази BlaBlaCar, яка часто мандрує, зміг би стимулювати ще динамічніший розвиток онлайн-продажів автобусних квитків", - заявляє гендиректор Busfor в Україні Олександр Павлович.

Нагадуємо:

BlaBlaCar і Busfor оголосили про об'єднання зусиль для розвитку єдиного маркетплейсу для автодорожніх поїздок у вересні 2019 року. Завершення угоди відбулося наприкінці листопада 2019 роки після її схвалення державними регуляторами.

BlaBlaCar - найбільший у світі карпулінговий сервіс: сайт і мобільний додаток. Компанію було засновано у 2006 році у Франції. Наразі співтовариство її попутників перевищує 87 млн осіб у 22 країнах. Понад 25 млн осіб здійснює поїздки за допомогою сервісу щоквартально. Інвестиційна оцінка компанії - $1,6 млрд.

Busfor - технологічна платформа для ринку автобусних перевезень, що є лідером в області продажу онлайн-квитків на автобуси в Україні та країнах Центральної і Східної Європи.