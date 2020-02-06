Третьякова розповіла про те, як профспілки заробляють на держмайні

Після того, як профспілкам передали дві тисячі об'єктів, вони відчужували це майно, хоча не мали права цього робити, а дохід ішов не до державного бюджету і не до Фонду держмайна, а на користь профспілок.

Про це в інтерв'ю ЕП сказала голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова.

За її словами, у профспілок "є мотиви використати на свою користь те, що належить іншим".

"Майно має повернутися у власність держави. Свого часу профспілкам було передано дві тисячі об'єктів. Що відбулося потім? Не маючи права відчужувати це майно, вони його відчужували. При цьому дохід ішов не до державного бюджету і не до Фонду держмайна, а на користь профспілок.

Ще одна проблема - чи є Федерація профспілок України правонаступницею радянських профспілок. Судові процеси на цю тему можуть бути довгими", - підкреслила вона.

На питання, як профспілки заробляли на цьому майні, Третьякова відповіла:

"В оренду також (здавали - ред.). Дивіться: санаторії, готелі, різні комплекси для відпочинку часто фінансуються за кошти Фонду соціального страхування. Профспілки благословляють оплату на так зване санаторно-курортне лікування окремий прошарок населення. Ці виплати йдуть на закупівлю путівок.

Виплати — це 22% єдиного соціального внеску, який ми з вами сплачуємо і який розподіляється між державними фондами. Виплати — це 24 млрд грн у 2019 році, а в 2020 році, можливо, буде 27 млрд грн.

29 січня уряд затвердив бюджет фонду з доходами та видатками на рівні 29,2 млрд грн. Це шалені гроші! Затримка з ухваленням бюджету виникла через боротьбу за керівника фонду соціального страхування". (Фонд очолила ексголова Всеукраїнської профспілки "Рідна земля" Олена Дума. — ЕП.)

"ФПУ створила два акціонерні товариства. Кожне з них має своїх керівників, своїх регіональних представників. Усе це майно перебуває у їхньому розпорядженні. Держава з цього майна не отримує доходу", - додала вона.

У відповідь на питання, чи є у неї докази незаконного відчуження, голова комітету ВР заявила, що "бачить це за публічними реєстрами".

"У власності профспілок було 2 тис об'єктів, зараз - близько 300. Куди зникли 1 700?

За оцінками людей, які працюють у профспілках, майно, яке їм передали в минулому, коштувало понад 4 млрд дол. Зараз його ніхто не оцінював, але там мільйонні статки. Взагалі не зрозуміло, чому цим майном, яке належить всім громадянам України, користуються два акціонерних товариства та ФПУ?", - підкреслила вона.

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Економічна правда