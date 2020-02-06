Ринок землі: Законопроєкт приймуть за ніч або, можливо, дві – Милованов

Верховна Рада прийме закон про обіг сільгоспземель вдень або вночі, або для цього знадобиться дві ночі.

Про це заявив міністр економіки Тимофій Милованов, передає AgroPortal.

"Найголовніше полягає в обмеженні концентрації в одні руки, яка зменшена в 20 разів у порівнянні з першим варіантом законопроєкту. Також важливою зміною є заборона купувати землю іноземцям", - сказав міністр.

"Не дивлячись на протистояння, яке ми бачимо сьогодні, сподіваюся, що після прийняття законопроєкту про обіг землі ми будемо конструктивно працювати з усіма фракціями і політичними силами", - додав Милованов.

Нагадаємо:

Верховна Рада почала розглядати законопроєкт про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.

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Радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак стверджував, що розгляд законопроєкту про ринок землі у Верховній Раді може зайняти від 3 годин до 2 місяців, залежно від процедури.

На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

Вересневе опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 52% українців не схвалюють ідею скасувати мораторій на землю, підтримують рішення Зеленського лише 35% опитаних, а 64% респондентів – за референдум із цього питання.

Згідно з листопадовим опитуванням "Центру Разумкова", 77,6% українців взяли б участь у референдумі щодо скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, якби він відбувався найближчої неділі. 68,3% з них проголосували б за продовження мораторію.

Фракції "Батьківщини", "Опозиційної платформи – За життя", "Європейської солідарності" та депутатська група "За майбутнє" виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення.