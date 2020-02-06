Фермерам-ФОПам будуть компенсовувати сплачений ЄСВ – міністр

Фермерські господарства, зареєстровані як фізоособи-підприємці, зможуть отримувати із бюджету компенсацію за сплачений єдиний соціальний внесок.

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

"Ми запустили механізм реєстрації сімейних фермерських господарств як фізичних осіб-підприємців. Тепер вони можуть обирати спрощену систему оподаткування - єдиний податок 4 група. Йдеться про 3,9 млн особистих селянських господарств - а це дуже потужна частина усього агро", - підкреслив він.

За його словами, у 2018 році 3,9 млн особистих селянських господарств виробили 41 відсоток валової продукції сільського господарства.

"Тож тепер вони можуть легалізуватися як сільськогосподарські виробники та отримувати з державного бюджету компенсацію за сплачений єдиний соціальний внесок. Виплати стартують вже цього року", - додав міністр.

За словами Милованова, на компенсацію планується виділити 50 млн грн.

Нагадаємо:

Верховна Рада почала розглядати законопроєкт про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.

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Радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак стверджував, що розгляд законопроєкту про ринок землі у Верховній Раді може зайняти від 3 годин до 2 місяців, залежно від процедури.

На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

Вересневе опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 52% українців не схвалюють ідею скасувати мораторій на землю, підтримують рішення Зеленського лише 35% опитаних, а 64% респондентів – за референдум із цього питання.

Згідно з листопадовим опитуванням "Центру Разумкова", 77,6% українців взяли б участь у референдумі щодо скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, якби він відбувався найближчої неділі. 68,3% з них проголосували б за продовження мораторію.

Фракції "Батьківщини", "Опозиційної платформи – За життя", "Європейської солідарності" та депутатська група "За майбутнє" виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення.

Економічна правда