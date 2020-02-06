"Укрпошта" встановила у відділеннях термінали для зняття готівки

Понад 3 тисячі автоматизованих відділень "Укрпошти" обладнали терміналами для зняття готівки без комісії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що терміналами обладнані відділення у обласних центрах та населених пунктах із понад 2 тисяч жителів, де скорочуються банківські відділення і банкомати.

"Укрпошта", як найбільша мережа автоматизованих відділень, прагне надавати популярні серед клієнтів послуги. Незважаючи на тренд діджиталізації, ми бачимо запит на зняття готівки.

Тому після успішного пілота послуги на Львівщині, зараз її тиражуємо по всій країні і клієнти мають змогу зняти готівку без комісії в "Укрпошті", - заявила директор департаменту фінансового бізнесу "Укрпошти" Юлія Мороз.

Користувачі послуги можуть отримати суму від 50 грн до 10 тисяч грн за одну операцію.

При цьому, комісія за зняття готівки в автоматизованих поштових відділеннях відсутня, проте можлива комісія банку, що випустив картку.

Перелік поштових відділень, де можна зняти готівку – за посиланням.

Економічна правда