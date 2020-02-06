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Європейський інвестбанк може виділити 300 мільйонів євро "Борисполю"

Четвер, 6 лютого 2020, 13:50
 

Європейський інвестиційний банк може виділити 300 мільйонів євро на реалізацію інвестплану аеропорту "Бориспіль".

Про це заявили у банку, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що кошти можуть спрямувати на вдосконалення інфраструктури аеропорту і розширення його потужностей. Зокрема, можуть провести реконструкцію злітно-посадкової смуги, розширення та модернізацію системи обробки багажів та розширення терміналу D.

При цьому, загальна вартість проєктів у межах інвестплану аеропорту має становити близько 699 млн євро.

Раніше Європейський інвестиційний банк виділив 400 мільйонів євро на програми кредитування фермерів.

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