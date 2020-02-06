На початок року заборгованість по субсидіям є в 19 областях — Рахункова палата

На початок 2020 року заборгованість із виплат пільг і субсидій населенню на оплату комунальних послуг була в 19 областях України, є ризик, що вона не буде погашена цього року.

Про це завив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання Державного бюджету за 2019 рік, передає прес-служба відомства.

За його словами, найбільша заборгованість на Львівщині – 7,2 млн грн, Дніпропетровщині – 4,9 млн грн та Київщині – 0,6 млн грн, Запоріжчині – 0,5 млн гривень.

"Це свідчить про одне – фактична потреба у таких видатках за рахунок субвенції не забезпечена. Загалом у 19 областях станом на 1 січня 2020 року за наданими пільгами і житловими субсидіями була кредиторська заборгованість у сумі 14,6 млн гривень.

Комусь така сума в масштабах всієї країни здаватиметься не значною. Але є загроза, що ця заборгованість не буде погашена", – сказав Пацкан.

Голова Рахункової палати пояснив, що ризики непогашення заборгованості за наданими пільгами і житловими субсидіями у поточному році зумовлені тим, що у законі про державний бюджет на 2020 рік надання цієї субвенції місцевим бюджетам не передбачено.

Валерій Пацкан зауважив, що у 2019 році на виконання фактичних зобов’язань місцевих бюджетів з надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг з державного бюджету надано субвенцію у сумі 21,6 млрд грн, або 99,9% плану на рік.

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