Київ планує придбати 70 автобусів

До кінця цього року столична влада планує придбати близько 70 екологічних автобусів.

Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА.

"Головною причиною забруднення повітря в Києві є велика кількість автомобілів. Тому, разом з поліпшенням ситуації з трафіком, ми закуповуємо для міста "зелений" – екологічний – громадський транспорт. Йдеться про придбання для Києва сучасних екологічних автобусів. На першому етапі – до кінця цього року – близько 70 одиниць за програмою Зелені міста в рамках співпраці з ЄІБ та ЄБРР, – зазначив мер Києва.

Так, за словами Кличка, поступове збільшення кількості екотранспорту в Києві сприятиме поліпшенню екологічної ситуації у місті.

Кличко зауважив, що столиця має проблему із перенавантаженням автотранспортом.

"Сьогодні в місті близько 1,1-1,2 млн авто та приблизно 200-300 тисяч автівок приїжджає щодня з області. Люди їдуть в столицю на роботу, у справах. До того ж через Київ їде транзитний транспорт. Згідно з даними експертів, до 40% транспорту в столиці – це транзитний. При тому, що розраховані вулиці, дороги, мости, більшість з яких будували кілька десятків років тому, приблизно на 900 тисяч автівок", – додав мер.

Він зазначив, що тільки за останніх три роки трафік у місті виріс на 30 відсотків.

Зазначимо, що з повідомлення пресслужби КМДА незрозуміло, про які саме автобуси йдеться – електробуси, гібридні, біодизельні чи інші.

Економічна правда