В КМДА розповіли, скільки коштує замінити тисячу кілометрів теплових мереж

У місті Києві першочергової заміни потребують близько тисячі кілометрів застарілих теплових мереж, вартість проєкту становить близько 4 мільярдів гривень.

Про це поінформував директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко під час розширеного засідання колегії КМДА, повідомляє Укрінформ.

"Першочергової заміни потребують близько тисячі кілометрів застарілих теплових мереж. Потреба в коштах для цього складає близько 4 мільярдів гривень.

Зрозуміло, що за один рік чи за два таку кількість робіт не можливо виконати фізично, тому підприємством розроблено і надано графік щодо поступової заміни цієї тисячі кілометрів в період до 2025 року. Потреба в коштах - близько 800 мільйонів гривень щорічно", - сказав Науменко.

За його словами, у 2020 році заплановано провести заміну 150 кілометрів теплових мереж.

"Обов'язкове відновлення благоустрою, а також відновлення роботи теплових лічильників. Потреба в коштах на ці заходи становить 720 мільйонів гривень.

На жаль, сьогодні в міському бюджеті передбачено лише 311 мільйонів гривень, але департаментом вже підготовлені відповідні бюджетні запити, а також проєкт рішення про збільшення статутного капіталу підприємства", - зауважив він.