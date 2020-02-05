В КМДА розповіли, скільки коштує замінити тисячу кілометрів теплових мереж
У місті Києві першочергової заміни потребують близько тисячі кілометрів застарілих теплових мереж, вартість проєкту становить близько 4 мільярдів гривень.
Про це поінформував директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко під час розширеного засідання колегії КМДА, повідомляє Укрінформ.
"Першочергової заміни потребують близько тисячі кілометрів застарілих теплових мереж. Потреба в коштах для цього складає близько 4 мільярдів гривень.
Зрозуміло, що за один рік чи за два таку кількість робіт не можливо виконати фізично, тому підприємством розроблено і надано графік щодо поступової заміни цієї тисячі кілометрів в період до 2025 року. Потреба в коштах - близько 800 мільйонів гривень щорічно", - сказав Науменко.
За його словами, у 2020 році заплановано провести заміну 150 кілометрів теплових мереж.
"Обов'язкове відновлення благоустрою, а також відновлення роботи теплових лічильників. Потреба в коштах на ці заходи становить 720 мільйонів гривень.
На жаль, сьогодні в міському бюджеті передбачено лише 311 мільйонів гривень, але департаментом вже підготовлені відповідні бюджетні запити, а також проєкт рішення про збільшення статутного капіталу підприємства", - зауважив він.
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