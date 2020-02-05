Хімпідприємства закликали Зеленського і Кабмін обмежити імпорт добрив
Представники українських хімічних підприємств на зустрічі з керівниками Офісу президента заявили, що імпорт добрив негативно впливає на їхню діяльність та закликали провести відповідні розслідування.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
"Учасники зустрічі наголосили на важливості спеціальних розслідувань щодо імпорту мінеральних добрив в Україну незалежно від країни виробництва, які наразі проводить Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що хімпром становить 8-9% ВВП України, але останнім часом галузь переживає кризу. Причинами кризи називають жорстку конкуренцію з імпортерами добрив.
Економічна правда
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