Хімпідприємства закликали Зеленського і Кабмін обмежити імпорт добрив

Представники українських хімічних підприємств на зустрічі з керівниками Офісу президента заявили, що імпорт добрив негативно впливає на їхню діяльність та закликали провести відповідні розслідування.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Учасники зустрічі наголосили на важливості спеціальних розслідувань щодо імпорту мінеральних добрив в Україну незалежно від країни виробництва, які наразі проводить Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хімпром становить 8-9% ВВП України, але останнім часом галузь переживає кризу. Причинами кризи називають жорстку конкуренцію з імпортерами добрив.

Економічна правда