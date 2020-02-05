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Хімпідприємства закликали Зеленського і Кабмін обмежити імпорт добрив

Середа, 5 лютого 2020, 17:05
 

Представники українських хімічних підприємств на зустрічі з керівниками Офісу президента заявили, що імпорт добрив негативно впливає на їхню діяльність та закликали провести відповідні розслідування.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Учасники зустрічі наголосили на важливості спеціальних розслідувань щодо імпорту мінеральних добрив в Україну незалежно від країни виробництва, які наразі проводить Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хімпром становить 8-9% ВВП України, але останнім часом галузь переживає кризу. Причинами кризи називають жорстку конкуренцію з імпортерами добрив.

Економічна правда

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хімпром Зеленський

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