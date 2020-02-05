Минулого року поїздами УЗ подорожувало понад 8 тисяч автомобілів

Власники автомобілів у 2019 році понад 8 тисяч разів скористались послугами "Укрзалізниці" для перевезення їх у спеціальних вагонах.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що вагони-автомобілевози включені у поїзди на найпопулярніших напрямках.