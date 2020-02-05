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Минулого року поїздами УЗ подорожувало понад 8 тисяч автомобілів

Середа, 5 лютого 2020, 16:47
 

Власники автомобілів у 2019 році понад 8 тисяч разів скористались послугами "Укрзалізниці" для перевезення їх у спеціальних вагонах.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що вагони-автомобілевози включені у поїзди на найпопулярніших напрямках.

Найпопулярнішими напрямками є Дніпро - Львів (1255 автівок), Львів - Дніпро (1201 одиниць) та Київ - Дніпро (1027 одиниць).

Рідше послугою користуються на напрямках Львів - Одеса та Харків - Одеса.

"Автомобілевози включені до складу восьми поїздів. Перевагами користування автомобілевозом є можливість швидко та безпечно дістатися місця призначення, подорожуючи в комфортних умовах та зберігаючи ресурс автомобіля.

Також перевезення автопоїздом – піклування про довкілля, адже значно зменшується викид діоксиду вуглецю у повітря", - заявили в "Укрзалізниці".

Економічна правда

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