Минулого року поїздами УЗ подорожувало понад 8 тисяч автомобілів
Власники автомобілів у 2019 році понад 8 тисяч разів скористались послугами "Укрзалізниці" для перевезення їх у спеціальних вагонах.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Зазначається, що вагони-автомобілевози включені у поїзди на найпопулярніших напрямках.
Найпопулярнішими напрямками є Дніпро - Львів (1255 автівок), Львів - Дніпро (1201 одиниць) та Київ - Дніпро (1027 одиниць).
Рідше послугою користуються на напрямках Львів - Одеса та Харків - Одеса.
"Автомобілевози включені до складу восьми поїздів. Перевагами користування автомобілевозом є можливість швидко та безпечно дістатися місця призначення, подорожуючи в комфортних умовах та зберігаючи ресурс автомобіля.
Також перевезення автопоїздом – піклування про довкілля, адже значно зменшується викид діоксиду вуглецю у повітря", - заявили в "Укрзалізниці".
Економічна правда
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