Рада підтримала законопроєкт про інвентаризацію лісів
Верховна Рада 4 лютого схвалила законопроєкт №2379, який дає законодавчі можливості розпочати національну інвентаризацію лісів.
Про це повідомляє прес-служба Мінекоенерго.
Зазхначається, що серед осоновних завдань національної інвентаризації лісів:
- збір та узагальнення інформації про стан та динаміку лісів та лісових ресурсів з використанням статистичних методів;
- забезпечення органів державної влади оперативною інформацію про стан лісів та лісових ресурсів;
- надання даних та матеріалів до державного лісового кадастру, державної системи моніторингу довкілля та для потреб міжнародної звітності України про ліси.
У відомстві очікують, що завдяки проведенню інвентаризації лісів буде отримана достовірна оцінка загальних запасів лісових насаджень.
Серед наступних кроків:
- розроблення порядку організації та проведення Національної інвентаризації лісів України;
- розроблення Інструкції з проведення Національної інвентаризації лісів України.
"Завдяки проведенню Національної інвентаризації лісів буде отримана достовірна оцінка загальних запасів насаджень та визначені показники поточного їх приросту, необхідні для оцінки рівня інтенсивності лісокористування", - заявив міністр Олексій Оржель.
Економічна правда
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