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Рада підтримала законопроєкт про інвентаризацію лісів

Середа, 5 лютого 2020, 15:28
 

Верховна Рада 4 лютого схвалила законопроєкт №2379, який дає законодавчі можливості розпочати національну інвентаризацію лісів.

Про це повідомляє прес-служба Мінекоенерго.

Зазхначається, що серед осоновних завдань національної інвентаризації лісів:

  • збір та узагальнення інформації про стан та динаміку лісів та лісових ресурсів з використанням статистичних методів;
  • забезпечення органів державної влади оперативною інформацію про стан лісів та лісових ресурсів;
  • надання даних та матеріалів до державного лісового кадастру, державної системи моніторингу довкілля та для потреб міжнародної звітності України про ліси. 

У відомстві очікують, що завдяки проведенню інвентаризації лісів буде отримана достовірна оцінка загальних запасів лісових насаджень.

Серед наступних кроків:

  • розроблення порядку організації та проведення Національної інвентаризації лісів України;
  • розроблення Інструкції з проведення Національної інвентаризації лісів України.

"Завдяки проведенню Національної інвентаризації лісів буде отримана достовірна оцінка загальних запасів насаджень та визначені показники поточного їх приросту, необхідні для оцінки рівня інтенсивності лісокористування", - заявив міністр Олексій Оржель.

Економічна правда

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ліс Міненерго

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