На рекламі в Instagram Facebook за рік заробив 20 мільярдів доларів — ЗМІ
Середа, 5 лютого 2020, 13:55
Додаток Instagram у 2019 році приніс компанії Facebook Inc. 20 мільярдів доларів доходів від реклами.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Підкреслюється, що прибуток від Instagram становив понад чверть загального прибутку компанії за 2019 рік.
Зазначається, що у Faceook відмовились від коментарів.
"Facebook не прописує прибуток від Instagram окремим рядком у своїх звітах про доходи", - йдеться у повідомленні.
Facebook купив Instagram у 2012 році за 715 мільйонів доларів. Наразі Instagram використовують понад 1 мільярд користувачів.
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