Всі розділи
Укр / Рус

На рекламі в Instagram Facebook за рік заробив 20 мільярдів доларів — ЗМІ

Середа, 5 лютого 2020, 13:55
 

Додаток Instagram у 2019 році приніс компанії Facebook Inc. 20 мільярдів доларів доходів від реклами.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Підкреслюється, що прибуток від Instagram становив понад чверть загального прибутку компанії за 2019 рік.

Зазначається, що у Faceook відмовились від коментарів.

"Facebook не прописує прибуток від Instagram окремим рядком у своїх звітах про доходи", - йдеться у повідомленні.

Facebook купив Instagram у 2012 році за 715 мільйонів доларів. Наразі Instagram використовують понад 1 мільярд користувачів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Facebook Instagram

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Facebook змінить принцип блокування контенту 2 лютого 2020, 12:01
Голова податкового комітету Ради розповів подробиці ідеї "податку для Facebook" 30 січня 2020, 13:19
Топ-20 найбільш завантажуваних додатків в 2019-му році: TikTok посунув Facebook 27 січня 2020, 19:36
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!