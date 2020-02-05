На рекламі в Instagram Facebook за рік заробив 20 мільярдів доларів — ЗМІ

Додаток Instagram у 2019 році приніс компанії Facebook Inc. 20 мільярдів доларів доходів від реклами.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Підкреслюється, що прибуток від Instagram становив понад чверть загального прибутку компанії за 2019 рік.

Зазначається, що у Faceook відмовились від коментарів.

"Facebook не прописує прибуток від Instagram окремим рядком у своїх звітах про доходи", - йдеться у повідомленні.

Facebook купив Instagram у 2012 році за 715 мільйонів доларів. Наразі Instagram використовують понад 1 мільярд користувачів.