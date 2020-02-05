У Києві стартував "пілот" із запуску "розумної" системи паркування

Зазначається, що LAMED - представник американської компанії MPS у Східній Європі.

"MPS та Lamed запропонували автоматизовану систему паркування з функціоналом системи безпечного міста", - йдеться у повідомленні.

Система, зокрема, рекомендує локації паркування, отримує плату за паркування, повідомляє про порушення, мінімізує випадки порушення паркування та 24/7 контролює паркувальний простір.

Підкреслюється, що проведення дослідження для впровадження та налаштування системи за проєктом ізраїльської компаній буде безкоштовним для Києва.

"Це дуже важлива подія для міста, тому що модель та концепція співробітництва повністю інвестиційна зі сторони міжнародних партнерів.

Партнери будуть встановлювати всю систему повністю за свій рахунок. Модель полягатиме в тому, що компанія та КМДА ділитимуть прибуток від роботи даної системи. Зі сторони міста нуль інвестицій, лише прибуток", заявив радник мера Києва Максим Бахматов.

Пілотний проєкт стартує в районі Бессарабського ринку та триватиме 60 днів.

За підсумками зроблять фінальний звіт та подальшу карту встановлення і впровадження системи у всьому центрі Києва (на першому етапі).

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Економічна правда