Забудова Протасового Яру: прокуратура оскаржила рішення про зміну висотності

Прокуатура міста Києва оскаржила рішення Окружного адмінсуду Києва, яким в умови та обмеження забудови земельної ділянки на території Протасового Яру внесли зміни щодо гранично допустимої висоти об’єкта будівництва з 73,5 метрів до 100.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Зазначається, що рішення суду про зміну гранично допустимої висоти об’єкта будівництва ухвалили за позовом будівельної компанії, яка планує побудувати на земельній ділянці по вул. Миколи Амосова у Солом’янському районі міста Києва житлово-офісний торгівельний комплекс з готелем та паркінгом.

"Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов забудовника та зобов’язав Департамент містобудування та архітектури КМДА внести зміни до вказаних містобудівних умов та обмежень щодо гранично допустимої висоти об’єкта будівництва з 73,5 метрів до 100", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура Києва, не погоджуючись із цим рішенням, оскаржила його, подавши апеляційну скаргу до Шостого апеляційного адмінсуду.

Нагадаємо:

У вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними і скасував приписи Державної архітектурно-будівельної інспекції, які зупиняли зведення житлово-офісно-торговельного комплексу у столичному Протасовому Яру.

Окружний адмінсуду Києва вже скасовував приписи на прохання забудовників. Однак 14 серпня громада Протасового Яру виграла суд і виборола заборону на будівництво.

2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. У той день представники забудовника зрізали кілька дерев та почали встановлювати бетонні плити навколо території майбутнього будівництва. В акції взяли участь близько 100 людей.

КМДА неодноразово просила забудовника утриматись від виконання робіт у Протасовому Яру.

У Києві протестувальники проти забудови у Протасовому яру частково перекрили парканом проїжджу частину. Водіям давали листівки, у яких пояснювали, що з новими багатоповерхівками в Протасовому яру затори стануть значно більшими за той, що влаштували учасники акції.

Економічна правда