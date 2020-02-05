Київський ТРЦ відслідковуватиме поведінку покупців через смартфони

Київський ТРЦ Retroville першим в Україні задіє систему Shopster, яка через Wi-Fi дозволить відстежувати поведінку покупців та надсилати їм рекламні повідомлення на смартфон.

Про це повідомляє Ukrainian Retail Association.

Технологія буде відслідковувати наступні параметри:

- Час, проведений в тому чи іншому магазині, а також зонах ТРЦ.

- Частка "залучених" і "незалучених" відвідувачів. Демонструє, скільки людей затримуються на локації, а скільки – йдуть раніше середнього тимчасового показника.

- Кількість унікальних "нових" і "повторних" відвідувачів. Система надає дані про кількість людей, які вперше відвідали локацію, та частку тих, хто повернувся через якийсь час. Показник дає розуміння ефективності маркетингових акцій: спеціальних пропозицій, знижок, друкованої реклами, зовнішнього та внутрішнього оформлення зон.

- Частота відвідувань. Періодичність, з якою покупці відвідують певний магазин або локацію ТРЦ.

- Коефіцієнт відвідувачів, що проходять повз. Відображає кількість людей, яких не зацікавила локація.

- Карта переміщення. Дає розуміння траєкторії руху відвідувачів по ТРЦ: в який магазин заходять відразу, а в якій – в останню чергу.

- Маршрути відвідувачів. Технологія дозволяє побачити, за яким принципом відвідувачі будують свій маршрут. Наприклад, може виявитися, що постійні клієнти магазину, зробивши всі необхідні покупки, часто заходять перекусити в один заклад на території ТРЦ.

- Популярність локації. Показує, наскільки та чи інша зона користується попитом, а також простежує зростання/падіння популярності.

Повідомляється, що технологія також надасть магазинами можливість відправки рush-повідомлень. Так, проходячи повз певного магазину або закладу, людина отримає повідомлення про акції або знижки.

В цілому в ТРЦ буде встановлено близько 500 датчиків IBeacon – маленьких бездротових пристроїв.





