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Китай випустить облігації на 2 мільярди доларів для боротьби з коронавірусом — ЗМІ

Вівторок, 4 лютого 2020, 14:59
 

Банк розвитку Китаю планує випустити до 14,25 мільярдів юанів (2,04 млрд доларів) однорічних спеціальних облігацій, щоб зібрати кошти для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

При цьому у самому банку інформацію поки не прокоментували.

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Нагадаємо:

Китайські фондові індекси на фоні спалахів коронавірусу впали на майже 8% відразу після відкриття торгів. Це найсильніше падіння з серпня 2015-го року.

У Китаї станом на опівночі понеділка (за місцевим часом) число хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, склало 17 205 осіб, смертельний результат зафіксовано в 361 випадку, повідомив Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю. 

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