Власники іномарок "косять" від податків через схему з інвалідною гуманітаркою — ЗМІ

Українці при розмитненні авто для уникнення оподаткування часто маскують її під гуманітарну допомогу для осіб з інвалідністю.

Про це йдеться у сюжеті журналістів для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Зазначається, що українці при цьому користуються дірками у законі, відсутністю контролю, підробленими документами від фіктивних дарувальниів і сумнівними медичними довідками.

Відповідно до українського законодавства, особи з інвалідністю мають право отримати у подарунок авто від іноземця.

"Транспорт за затвердженою Кабміном процедурою визнається гуманітарною допомогою, тож на кордоні за нього не потрібно платити мито й ПДВ.

Ефективного контролю за процедурою ніхто не здійснює, тож багато людей користуються законом, щоб здешевити імпортний автомобіль – просто купують за кордоном авто, вписують у документи підставних дарувальників, і так позбуваються обов’язку платити податки", - йдеться у сюжеті.

При цьому, гуманітарне авто має допомогти з пересуванням особі з інвалідністю. Якщо ж вона не може керувати автомобілем самостійно, її має возити родич або опікун - він має не просто формально бути прописаним поруч, а дійсно мешкати разом з особою з інвалідністю та допомагати їй.

Проте люди часто користуються інвалідним статусом своїх літніх родичів, щоб оформити на них авто і забрати собі.

"Наприклад у Віньківцях Хмельницької області проживає пенсіонерка Людмила Гома. У 2018 році на неї оформили "гуманітарний" кроссовер Mercedes-Benz GLA 200.

За кордоном такий коштує від 23 тис доларів. В бюджет при його розмитненні недоплатили близько 8,3 тис доларів. При цьому у пенсіонерки автомобіля немає, у розмові з журналістами вона навіть не змогла згадати "благодійника" з Німеччини, котрий їй це авто "подарував", - підкреслюють журналісти.

Як зазначається у сюжеті, подарованим Mercedes користується невістка Людмили Гоми Ірина, яка називає транспорт своїм й розпоряджається на власний розсуд.

Відповідно до правил, людина не може скористатися "гуманітарною" пільгою при розмитнені авто, якщо у неї в користуванні або власності уже є автомобіль, проте це правило також постійно порушують.

"Кілька років тому бабусі судді з Хмельниччини Івана Заярнюка "подарували" гуманітарну Audi A3 2016 року випуску. Їздила на ній, щоправда, не бабуся – а дружина судді. Після смерті родички автівка перейшла у власність служителя Феміди", - йдеться у сюжеті.

Водночас на Полтавщині, як зазначається, ввезення легкових авто з Європи під виглядо гуманітарки поставили на потік.

За версією правоохоронців, посередники купували автівки у Німеччині, а щоб розмитнити їх "під нуль", тобто не сплачуючи податків, підробляли дарчі листи, та купували у медиків довідки про інвалідність з потрібними показаннями. Чиновників Полтавської ОДА також підозрюють в участі у цій схемі: саме вони брали на облік людей з інвалідністю, "не помічаючи" вже зареєстровані у них авто.

Справа розслідується уже два роки, вироків у судовому реєстрі досі немає.