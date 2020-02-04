Швейцарський суд заморозив рахунки холдингової компанії "Kernel" — росЗМІ

Цивільний суд першої інстанції Женеви в кінці 2019-го року заморозив рахунки люксембурзької "Kernel Holding SA", холдингової компанії української аграрної групи "Kernel", і пов'язаних з нею компаній.

Про це повідомляє РБК з посиланням на копію постанови суду.

Повідомляється, що рахунки агрохолдингу заморожені на вимогу зареєстрованої в Панамі "Perryvale Enterprises Inc.", а також Михайла і Інеси Стадник.

Представник позивачів Олівер Чирич підтвердив виданню інформацію про накладення арешту на рахунки Kernel, але від інших коментарів відмовився.

У 2012 році "Kernel" купив у Стадников "Стіомі Холдинг" і Хмельницький хлібокомбінат. Агрохолдинг домовився купити ці активи за 60,9 млн дол, але за умовами угоди в 2012 році виплатив тоді Стадникам лише 40% суми, або 24 млн дол.

Решта мала бути виплачена при дотриманні "Стіомі Холдингом" певних умов, говорилося в звіті "Kernel" за 2018 рік.

При виконанні зобов'язань договору у сторін виникли розбіжності, і в грудні 2012 року Стадники подали позов до "Kernel" в Лондонський міжнародний арбітражний суд.

У лютому 2018-го суд частково задовольнив позов колишніх власників "Стіомі Холдингу", зобов'язавши Kernel виплатити їм майже 33,5 млн дол з урахуванням відсотків і судових витрат. Це рішення агрохолдинг частково оскаржив, але в грудні 2019 року суд відхилив його зустрічні позови.

Замороженими виявилися і рахунки кіпрської "Taman Grain Terminal Holdings Ltd", яка є власником останніх активів "Kernel" в РФ - зернового терміналу в Тамані.

Повідомляється також, що "Kernel" з 2012-го року належить 50% цього терміналу. На цей пакет зараз претендує російський банк "ВТБ", що створює власний зерновий холдинг.

Після окупації Криму "Kernel" вирішив позбутися російських активів. У 2016-му році, як випливає зі звітності агрохолдингу, були продані олійноекстракційні заводи, а про намір позбутися частки в зерновому терміналі стало відомо в 2017-му році.

У листопаді 2018-го року Kernel потрапив під санкції, які російський уряд ввів проти українських компаній. В останній раз холдинг відвантажував зерно з Тамані в вересні 2017-го року, в основному його в рамках квоти "Kernel" перевалила Glencore, розповідало РБК джерело на зерновому ринку.