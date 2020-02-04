Нацбанк спростив порядок розкриття банківської таємниці

Національний банк відповідно до ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і покарання за набуття таких активів" спростив пордяок розкриття банківської таємниці.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що закон, який ВР ухвалила у жовтні минулого року, вніс зміни і до ст. 62 закону "Про банки і банківську діяльність", які передбачають спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до змін, окремі держоргани можуть отримати за письмовим запитом без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, у тому числі й інформацію про контрагентів, навіть якщо їхні рахунки відкриті в інших банках.