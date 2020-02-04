Верховний суд відхилив позов "Укрзалізниці" до банку Ахметова на мільярд

23 січня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Укрзалізниці" та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій щодо позову до банку ПУМБ про стягнення 1,05 мільярда гривень.

Про це повідомляє Finbalance.

Свій позов "Укрзалізниця" мотивувала тим, що на виконання рішення Госпсуду м. Києва від 25.07.2016, залишеного без змін постановою Київського апеляційного госпсуду від 20.09.2016, із "Укрзалізниці" на користь ПУМБ у примусовому порядку було стягнуто заборгованість за кредитними договорами (укладеними між ДП "Донецька залізниця" та ПУМБ), у сумі 571,3 млн грн.

Проте 23 листопада 2016 року Вищий госпсуд частково задовольнив касаційну скаргу "Укрзалізниці", скасував рішення судів нижчих інстанцій і передав справу на новий розгляд до Госпсуду м. Києва.

З огляду на це, "Укрзалізниця" висловлювала думку, що правові підстави, за яких з неї було стягнуто 571,3 млн грн, відпали, а отже, ПУМБ безпідставно утримує належні позивачу грошові кошти.

Також "Укрзалізниця" просила стягнути 3% річних (37,5 млн грн), інфляційні втрати (295,2 млн грн) та упущену вигоду (149,8 млн грн), нараховані за період з 24.11.2016 по 31.01.2019.

Госпсуд м. Києва в своєму рішенні від 04.07.2019 констатував, що "на час розгляду даної справи правова підстава стягнення з АТ "Укрзалізниця" грошових коштів не відпала, оскільки існує виданий на виконання судового рішення виконавчий документ, який не визнаний таким, що не підлягає виконанню, а саме рішення за результатами нового розгляду справи ще не прийняте".

Північний апеляційний госпсуд у постанові від 15.10.2019 погодився з висновками суду першої інстанції, додавши, що "позивач обрав неправильний спосіб захисту свого права та передчасно звернувся до суду з даним позовом".

Верховний Суд у постанові від 23.01.2020 зазначив, що "на час розгляду даної справи правова підстава стягнення з АТ "Укрзалізниця" грошових коштів не відпала, оскільки існує виданий на виконання судового рішення виконавчий документ, який не визнаний таким, що не підлягає виконанню, а саме рішення за результатами нового розгляду у справі №910/11455/16 ще не прийняте".

"До прийняття остаточного судового рішення по суті спору, отримані АТ "ПУМБ" грошові кошти на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, та наказу, виданого на виконання вказаного рішення, не є безпідставно одержаними грошовими коштами, а отримані відповідачем на законних підставах, а тому стаття 1212 Цивільного кодексу до спірних правовідносин не може бути застосована", - резюмував суд касаційної інстанції.

Нагадуємо:

1 січня 2019 року тодішній президент Петро Порошенко підписав закон, який забороняє стягувати активи "Укрзалізниці" через борги донецької філії.