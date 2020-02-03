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Платіжний баланс України звели з профіцитом п’ятий рік поспіль

Понеділок, 3 лютого 2020, 19:30
 

Зведений платіжний баланс України у 2019 році зведено з профіцитом 6 мільярдів доларів.

Про це свідчать дані Національного банку.

"У цілому за 2019 рік зведений платіжний баланс сформувався з профіцитом 6 млрд дол. Чисте погашення заборгованості перед МВФ становило 1,6 млрд дол", – йдеться в повідомленні.

У грудні 2019 року профіцит зведеного платіжного балансу становив 3,3 млрд дол (у грудні 2018 року – 1,8 млрд дол).

У Нацбанку зазначають, що формування профіциту зведеного балансу зумовило зростання міжнародних резервів до 25,3 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,9 місяця.

Нагадуємо:

За результатами 2018 року профіцит платіжного балансу становив 2,9 млрд доларів.

В НБУ зазначали, що позитивне сальдо платіжного балансу спостерігається четвертий рік поспіль.

Економічна правда

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платіжний баланс валюта торгівля

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