Кабмін виділив додаткові 500 мільйонів на програми працевлаштування

Кабмін затвердив додаткові 500 мільйонів гривень у бюджеті Фонду соцстрахування, які мають витратити на активні програми працевлаштування українців.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Зазначається, що у 2020 році через Фонд соцстрахування на програми зі створення робочих місць уряд витратить 1,2 млрд грн.

"Збільшення витрат на активні програми сприяння зайнятості у 2020 році сприятиме підвищенню конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, підвищення їх можливостей до працевлаштування, а також зменшенню дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили.

Крім того, люди отримають можливість навчитися і здобути фах, який відповідає сьогоднішнім потребам ринку праці в Україні", - заявила заступник міністра розвитку економіки Юлія Свириденко.