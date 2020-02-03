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Кабмін виділив додаткові 500 мільйонів на програми працевлаштування

Понеділок, 3 лютого 2020, 13:37

 

Кабмін затвердив додаткові 500 мільйонів гривень у бюджеті Фонду соцстрахування, які мають витратити на активні програми працевлаштування українців.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Зазначається, що у 2020 році через Фонд соцстрахування на програми зі створення робочих місць уряд витратить 1,2 млрд грн.

"Збільшення витрат на активні програми сприяння зайнятості у 2020 році сприятиме підвищенню конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, підвищення їх можливостей до працевлаштування, а також зменшенню дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили.

Крім того, люди отримають можливість навчитися і здобути фах, який відповідає сьогоднішнім потребам ринку праці в Україні", - заявила заступник міністра розвитку економіки Юлія Свириденко.

Серед програм, на які видаватимуть гроші для боротьби з безробіттям, - програми підтримки початку власної справи,професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації, та фінансова підтримка роботодавців у створенні нових робочих місць.

Крім цього, з 1 березня збільшать мінімальний розмір державної допомоги щодо підтримки у випадку втрати роботи - він становитиме 1800 гривень.

Економічна правда

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безробіття Кабмін

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