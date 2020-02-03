Держпраці перевірить 3 тисячі компаній: порушників можуть оштрафувати на 140 тисяч
Держслужба з питань праці протягом 1-10 лютого 2020 року планує провести перевірку 3 тисяч підприємств - перевірятимуть правильність оформлення трудових відносин з працівником, за порушення накладатимуть великі штрафи.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
Зазначається, що перевірки перш за все стосуватимуться підприємців, які працюють у сферах торгівлі та організації харчування.
"Сфера торгівлі - одна із найбільш ризикових галузей для використання незадекларованої праці. За даними Держстату, кількість осіб, які працюють у цій галузі, без оформлення трудових договорів у 2019 році становила більше 700 тисяч осіб.
Неформально зайнятим у формальному секторі економіки (у роботодавців, які зареєстровані як суб'єкти господарювання) був кожний третій працівник", - йдеться у повідомленні.
У Мінекономіки зазначають, що мета перевірок - боротьба з тіньовою зайнятістю.
"Розмір санкції за порушення законодавства про працю (незадекларований працівник, факт підміни трудового договору цивільно-правовим/договором про стажування, виплати заробітної плати в конверті, виплати винагороди працівнику без нарахування/сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, фактичного використання праці працівника повний день, при оформленні його на неповний робочий день) складає 10 мінімальних заробітних плат, що у 2020 році дорівнює 47 230 грн", — попереджають у Мінекономіки.
У відомстві додають, що за повторне порушення у сфері найму працівників штраф може скласти до 30 мінімальних зарплат - 141,69 тисячі гривень.
Економічна правда
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