Укрпошта повідомляє про можливі затримки відправлень з Китаю

В Укрпошті заявили, що терміни доставки поштових відправлень із Китаю можуть бути змінені, через те, що частина авіаліній скоротили рейси в Китай.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Нині частина авіаліній тимчасово скоротила або скасувала рейси в Китай. Проте національний поштовий оператор продовжує прийом пошти і одразу ж після відновлення авіасполучення із Китаєм відправлення будуть доставлені в цю країну.

Загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені

Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні компанії.

Також в держкомпанії прокоментували безпечність посилок із Китаю, в зв’язку зі спалахом коронавірусу.

"Щодо спалахів коронавірусу в Китаї - Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) наразі не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі. Вона повідомляє про безпечність посилок. Люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження.

Укрпошта стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв'язку із Міністерством охорони здоров‘я в Україні та нашими партнерами в Китаї.

Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано.

У офіційних призначених поштових операторів-партнерів Укрпошти всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-догляд, заборонені чи небезпечні речі не приймаються та не випускаються за кордон. Вони діють відповідно до норм Всесвітнього поштового союзу та ВООЗ", - повідомляють в "Укрпошті".

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